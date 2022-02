Meyer Burger-Aktie: Rappelt sich die Solarbranche wieder auf?

Seit dem Abwärtstrend Ende des Jahres gibt es dennoch einige Anleger, die die Einstiegspunkte bei der Aktie nutzen. Sobald die CCI-Linie unterhalb der 100 Punkte-Marke ist und der Kurs ein Tief bildet, steigen die mutigen Anleger ein und nehmen die folgenden positiven Prozentpunkte an Plus mit. Dies geschieht jedoch nur in einem geringen Zeitraum von etwa 1-3 Tagen.