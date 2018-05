Meyer Burger Aktie: Künftig ohne Solarsysteme!

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Meyer Burger sich vom Geschäftsbereich mit Solarsystemen trenne wird. Jener wird in einer neu gegründeten Gesellschaft unter dem Namen 3S Solar Plus AG aufgehen, welche an Dr. Patrick Hofer-Noser verkauft wurde. Beschäftigt sind dort 32 Mitarbeiter. Die Anleger reagierten auf den Schritt bisher durchaus positiv. Neue Kursrekorde konnten zwar nicht erreicht werden, dafür konnte die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.