Meyer Burger-Aktie: Hat die Stunde der Solarkraft geschlagen?

Die Ukraine-Krise ist allgegenwärtig und es gibt an den Märkten wenig, was nicht vom Krieg in Europa in irgendeiner Weise betroffen wäre. Besondere Aufmerksamkeit erhält aktuell der Energiesektor, nachdem Sanktionen des Westens auf Öl- und Gasexporte von Russland mit jedem Tag greifbarer zu werden scheinen.

Das ließ nicht nur den Ölpreis in schwindelerregende Höhen steigen. Es befeuert auch Fantasien an den Märkten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung