Meyer Burger: 22,5 Millionen Euro Fördermittel, juhu!

Aktien von Meyer Burger Technology (WKN: A0YJZX) starten mit +13,30% auf 0,38 CHF rasant ins neue Jahr. Der Solarmodulproduzent kann heute die Garantie für maximal 22,5 Millionen Euro an öffentlicher Umweltschutzbeihilfe für den Aufbau einer umweltfreundlichen Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen sowie in Freiberg vermelden.

Ein bisschen ist das Feeling der 00er-Jahre zurück, als deutsche Solarwerte wie Conergy in den Himmel schossen. Der Schweizer Modulhersteller profitiert vom ...





