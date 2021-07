Meyer Burger -15%: Geht das Theater jetzt richtig los?

Weitere Suchergebnisse zu "Meyer Burger Technology":

In zwei separaten Ad-Hoc-Mitteilungen berichtet Meyer Burger Technology (WKN: A0YJZX) heute strategische Änderungen. So konzentriert der Schweizer Premiumhersteller seine Service-Aktivitäten in Asien an den Metropolen Shanghai und Singapur. Zudem wurde überraschend der Kooperationsvertrag von Oxford Photovoltaics gekündigt. Die Aktie handelt um 15% billiger auf 0,40 CHF.

Meyer Burger ist ein Schweizer Hersteller und ein Solarsubtechnologie-Leader, genau wie Oxford PV. Der Konzern aus Thun ist ...





