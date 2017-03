Mexiko stellt Tourismus-Wachstumsplan für den deutschen Markt vor (FOTO)

Mexiko-Stadt (ots) -Das mexikanische Fremdenverkehrsbüro hat einen strategischenWachstumsplan angekündigt mit dem Ziel, den deutschen Markt bis 2021als einen der Top-Märkte im Tourismusbereich auszubauen. In engerZusammenarbeit mit regionalen und lokalen Partnern konzentriert sichdas Programm auf den Ausbau der Konnektivität, die Stärkung derIndustrie-Partnerschaften sowie des Co-Marketings, die Ausweitung dertouristischen Produkte sowie die Erhöhung von Promotion-Aktionen fürKonsumenten.Mexikos Tourismusindustrie verzeichnete 2016 ein weiteresRekordjahr und begrüßte mehr als 35 Millionen internationaleBesucher. Das Wachstum von 8,9 Prozent gegenüber 2015 hebt Mexiko aufmehr als das Doppelte des globalen Industrie-Durchschnitts von 3,9Prozent (laut UNWTO, Januar 2016) an. Die wirtschaftlichen Erträgebetrugen 19,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 10,4 Prozent imVergleich zu 2015. Im Jahr 2013 belegte Mexiko den 15. Platz dermeistbesuchten Länder der Welt, um aber bereits drei Jahre später indie Top Ten aufzusteigen: Momentan befindet sich Mexiko auf Platz 9."In den letzten Jahren wurde klar, dass Deutschland eine starkeWachstumschance für Mexiko darstellt", sagt Lourdes Berho, CEO desmexikanischen Fremdenverkehrsbüros. "Deutsche Reisende wissen ganzgenau, was sie interessiert - Romantik, Luxus, Gastronomie sowieAbenteuer und Natur. Zum Glück hat Mexiko das alles und bietet zudemnoch viel mehr. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung unsererAngebote, dem Aufbau von Programmen, die für deutsche Reisende vonInteresse sind sowie der engen Zusammenarbeit mit unseren lokalenPartnern. Diese konzentrierten Bemühungen werden uns dabei helfenunseren Markt zu erweitern."Der deutsche Markt ist im Tourismusbereich weltweit einer derwichtigsten. Es wird geschätzt, dass 80,3 Millionen Touristen im Jahr2016 außerhalb Deutschlands reisten, von denen 8 Millionen langeStrecken und 5 Millionen die amerikanische Region besuchten. Nachneuesten Studien waren 54 Prozent der Deutschen, die lange Streckenzurückgelegt haben, noch nie in Mexiko und nur 18 Prozent haben dasLand in den letzten 3 Jahren besucht. Allerdings behaupten 53Prozent, dass sie beabsichtigen, Mexiko zu besuchen. Mexikos warmesWetter, die weltberühmte Küche, die einmaligen Erlebnisse sowie daskulturelle Erbe machen das Land zu einer idealen Wahl für deutscheReisenden.Vielfältiges Angebot und Verbindungen sichern großesWachstumspotenzialIm Jahr 2016 hatte Mexiko 230.000 Besucher aus Deutschland, waseiner Steigerung von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Bis Ende 2017 werden mindestens 260.000 deutsche Reisende in Mexikoerwartet, was einem Wachstum von 13 Prozent entspräche.Dementsprechend sind Pläne zur Entwicklung dieses großen Wachstums inden kommenden Jahren aufgesetzt worden.Deutschland ist derzeit der drittgrößte Markt für Mexiko in Europaund der achtwichtigste weltweit. Die überwiegende Mehrheit derdeutschen Reisenden besucht die Region Cancún/Riviera Maya sowieMexiko-Stadt mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von 17 Nächten -einem der längsten der Welt.Die Konnektivität ist nach wie vor eine starke Säule für Mexiko.Bisher wurden mehr als 1,6 Millionen neue Sitze auf Direktflügen nachMexiko weltweit hinzugefügt, wobei diese Zahl stetig steigt. In derTat beansprucht Deutschland 30 Prozent des Anteils der Direktflügevon Europa nach Mexiko mit Airlines wie Air Berlin, Condor, Eurowingsund Lufthansa. Darüber hinaus ermöglichen Aeromexicos Flüge nachAmsterdam und der Shared-Code mit KLM Verbindungen mit Bremen,Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Stuttgart, Berlin undFrankfurt.Neue Tourismus-Entwicklungsstrategie für 2017Die kürzlich angekündigte touristische Entwicklungsstrategie desmexikanischen Fremdenverkehrsbüros konzentriert sich vornehmlich auferweiterbare Produkte und personalisierte Marketingkampagnen, dieenger mit deutschen Top-Reiseveranstaltern wie Thomas Cook, TUI, DerTouristik, Factor X und Airline-Partnern wie Lufthansa, Edelweiss undAir Berlin kooperieren. Dabei wird sich zunehmend auf Bereiche wieLuxus, Hochzeiten und Romantik, biologische Vielfalt, Abenteuer undNatur, Kultur und Gastronomie, hochkarätige Veranstaltungen, Sportund Abenteuer fokussiert.Innerhalb dieser Bereiche bieten Partnerschaften mit wichtigenUrlaubszielen und lokalen Reiseveranstaltern deutschen Reisenden einstetig erweitertes Portfolio an Möglichkeiten. DieseBranchenpartnerschaften sind maßgeblich für das größere Ziel Mexikosbis 2021 50 Millionen internationale Besucher zu erreichen.Mexikos weltberühmte und preisgekrönte GastfreundschaftGetreu dem mexikanischen Motto "mi casa es tu casa" (mein Zuhauseist dein Zuhause), erlebten Reisende aus der ganzen Welt Mexiko alseines der einladendsten und freundlichsten Orte im Jahr 2016. Undtatsächlich wurde Mexiko als drittes Jahr in Folge alsgastfreundlichstes Land der Welt (InterNations Expat Insider 2016,Vergleich von 191 Ländern) bewertet.Ausgehend von Industriepreisen bis hin zur Verbraucherpresse,Umfragen und hochkarätigen Marken hat sich Mexiko im Jahr 2016 erneutals weltweit anerkannteste Destination bewährt. Diese Auszeichnungenumfassen:Das NYT Magazine hat Tijuana (#8) und Puerto Escondido (#32) inihren 52 Orten, die in 2017 besucht werden müssen, aufgenommen.Mexiko-Stadt hingegen wurde als Urlaubsziel Nummer eins in 2016vorgestellt.Travel & Leisures "World's Best Awards" Leserumfrage hat fünfmexikanische Städte unter die zehn besten Städte Lateinamerikasgewählt, darunter San Miguel de Allende (#1), Oaxaca (#3), MexicoCity (#4), Merida (#5), Guadalajara (#8).Mexiko und seine lokalen Partner und Destinationen im ganzen Landhaben Anfang 2017 mehrere Travvy Awards für folgende Kategoriengewonnen: Mexiko als bestes Urlaubsziel für Familien, Riviera Mayaals die beste Destination für Hochzeitsreisen in Lateinamerika. LosCabos hat zudem hohe Anerkennung für das luxuriöse und kulinarischeAngebot bekommen.National Geographic hat Baja California als eines derTop-Reiseziele für 2017 bewertet.Für weitere Informationen zu Mexiko besuchen Siewww.visitmexico.com/de.Pressekontakt:MSL GermanyNancy Henzenancy.henze@mslgroup.com030/820 82-528Original-Content von: Visit Mexico, übermittelt durch news aktuell