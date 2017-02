Mexiko stellt Sicherheitskooperation mit den USA zur Disposition

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Sollten die USA aus dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (Nafta) aussteigen, könnte Mexiko seine Kooperation in Sicherheits- und Migrationsfragen mit dem Nachbarland aufkündigen.



"Logischerweise hätten wir dann keinen Anreiz mehr, bei solchen für die nationale Sicherheit der USA wichtigen Themen wie der Migration zusammenzuarbeiten", sagte der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung "Milenio".

Mexiko und die USA kooperieren seit Jahren im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Erst im Januar hatte Mexiko den mächtigen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Zudem stoppt Mexiko jedes Jahr Zehntausende Migranten aus Mittelamerika auf ihrem Weg in die USA.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Nafta neu zu verhandeln oder sogar aufzukündigen. Seiner Einschätzung nach hat der Vertrag vor allem Mexiko genützt und den USA geschadet. Im Juni könnten die Verhandlungen über eine Reform des Abkommens beginnen. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Nachbarländer beträgt mehr als 530 Milliarden US-Dollar. 80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA./aso/DP/stb