Mexiko präsentiert die erste Tequila-Wolke der Welt (FOTO)

Berlin (ots) -Tequila zählt zu den beliebtesten Drinks weltweit. Barkeeper habendazu beigetragen, ihn als eine Spirituose bekannt zu machen, die mansowohl langsam wie feinen Brandy oder als Mix-Cocktail mit Freundengenießen kann. Dank der Beliebtheit des Drinks und seiner Geschichtewurde die Stadt Tequila in Jalisco/Mexiko zum Weltkulturerbe.Außerdem wurde die Stadt im Jahr 2003 zur "Pueblo Mágico" (aufDeutsch: Magische Stadt) ernannt. Ab dem 8. März lernt Deutschlandeine neue Art kennen, mit der man den Drink mit seiner reichenGeschichte und kunstvollen Handwerkstradition genießen kann: dieTequila Cloud.Deutschlands Winter sind kalt und lang. Vor allem die Schneestürmeund der Regenfall bei niedrigen Temperaturen sind für die Deutschenein Graus. Nicht wenige reisen in den Wintermonaten deswegen inwärmere Gefilde, der Sonne hinterher.Auch wenn es in Mexiko ebenfalls Winter gibt, so ist er kaumvergleichbar mit dem deutschen. In den beliebtesten UrlaubsgegendenMexikos - in Riviera Maya, Puerto Vallarta, Tulum, Cancun, Los Cabos,Huatulco und anderen - scheint die Sonne aktuell mit höchster Kraft.Der Großteil der mexikanischen Strandregionen zählt rund 300Sonnentage im Jahr.Obwohl nichts vergleichbar ist mit einem Urlaub im schönen Mexiko,hat der mexikanische Tourismusverband beschlossen, vom 8. bis 12.März eine besondere Wolke nach Berlin zu schicken: die Tequila Cloud.Es handelt sich um eine innovative Installation, welche Kunst,anspruchsvolle Technik und den weltberühmten mexikanischen Tequilamiteinander vereint.Eine Wolke mit eigenem ZapfhahnDie Kreation der Wolke war in der Tat eine große Herausforderung.Der mexikanische Tourismusverband engagierte den Bildhauer undRoboter-Ingenieur Robb Godshaw, um das scheinbar Unmögliche zuentwerfen. Die Konstruktionsphase des Plans dauerte mehrere Monate,bevor der Tequila aus der Wolke das erste Glas füllen konnte. Dienötige Technik wurde durch Herumprobieren ausgetüftelt. Wiefunktioniert das alles? Ultraschallverdunster sorgen dafür, dassWasser und Tequila mit höchster Frequenz zum Schwingen gebrachtwerden, sodass daraus ein schwebender Dunst entsteht. Dieser Dunstformt die Wolke, von wo aus der Tequila nach unten tropft, seineTemperatur kontrolliert und er schließlich serviert werden kann.Vollendet wird die Installation durch ein computergesteuertesBeleuchtungssystem, das die Illusion von Blitzen und Donner erzeugt.So wird der Anschein von natürlichem Regen geschaffen, während dieBesucher der Installation ganz ohne Regenschirm ein Glas gutenTequilas genießen können.Kunst, Musik und Tequila direkt aus der WolkeDie Tequila Cloud gastiert passenderweise in Deutschlandsregenreichstem Monat in Berlin. Sie ist vom 8. bis zum 12. März imUrban Spree zu besichtigen, einer Galerie für zeitgenössische Kunstin Berlin-Friedrichshain. Gleichzeitig befinden sich dortAusstellungen von Streetart-Fotografen und anderen zeitgenössischenKünstlern.Mexikanischer Tequila ist der einzig wahre TequilaIn der Gegend rund um die Stadt Tequila im mexikanischen StaatJalisco, erstrecken sich die grünlich-blauen Agavenfelder meilenweitüber hügeliges Terrain. Der gesamte Tequila, etwa 230 Millionen Literpro Jahr, werden in dieser Region hergestellt, die unter anderem dieStädte Guanajuato, Nayarit, Michoacan und Tamaulipas umfasst. Seit1978 ist der Begriff Tequila geschützt, das heißt, dass sich Drinksauf Agavenbasis aus anderen Regionen der Welt nicht Tequila nennendürfen.Die Besucher von Tequila sollten sich einen Zwischenstopp in derKirche aus dem 18. Jahrhundert oder dem Nationalmuseum des Tequilasnicht entgehen lassen. Auf einer Tour durch ein oder zweiDestillerien können Gäste den Prozess der Tequila-Gewinnungkennenlernen und einige Varianten des anspruchsvollen Drinksverkosten. In La Rojeña, der Destillerie von Jose Cuervo, gibt einegeführte Tour Einblicke in jeden einzelnen Arbeitsschritt desProzesses von der Agavenpflanze bis zum fertigen Tequila. Eineweitere Möglichkeit, sich der Region zu nähern, ist an Bord des"Tequila Express"-Touristenzuges. Er startet in Guadalajara undbeinhaltet eine geführte Tour durch die Herradura Destillerie,Mittagessen in einer mexikanischen Hacienda, den Live-Auftritt einerMariachi-Band und traditionellen Tänzen sowie natürlich einemTequila-Tasting. Bei einem Aufenthalt in der Hacienda San Jose desRefugio, der Heimat des Tequila Herradura, können Besucher erleben,wie sich die Tequila-Produktion über die Jahrhunderte von derhandwerklichen Herstellung bis hin zu einem international bekanntenMassenprodukt mit strikten Auflagen entwickelt hat. Einige Aspektedessen jedoch blieben unberührt, zum Beispiel die Ernte der Agaven.Die Ernte, genannt Jima, wird heute noch mit den gleichen Werkzeugendurchgeführt wie in der Vergangenheit.Um mehr über Mexiko zu erfahren, besuchen Sie einfachhttp://www.visitmexico.com/de#TequilaCloud#VisitMexico