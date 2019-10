Mexiko könnte nur wenige Wochen vor der Legalisierung von Marihuana stehen

Letztes Jahr sahen wir, wie mehrmals Geschichte geschrieben wurde. Kanada war das erste Industrieland der Welt, das vor fast einem Jahr Marihuana für den Freizeitgebrauch legalisierte, während die U.S. Food and Drug Administration ihr allererstes Cannabis-basiertes Medikament genehmigte. Letzteres ist von großer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Marihuana auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten eine Substanz der Liste I (d. h. illegale Substanz) bleibt.

Die starke Aktivität setzte sich in diesem Jahr fort, wobei viele der größten Übernahmen in der Geschichte des Cannabis angekündigt wurden und derivative Marihuana-Produkte ab dem kommenden Donnerstag, dem 17. Oktober, offiziell im nördlichen Nachbarland der USA legal sind.

Aber vielleicht steht das größte Ereignis im Jahr 2019 noch bevor.

Die Legalisierung von Freizeithanf kann in Mexiko sehr bald erfolgen.

Laut der Online-Publikation Marijuana Moment scheint der mexikanische Senat nur noch wenige Wochen von der offiziellen Legalisierung von Freizeit-Cannabis entfernt zu sein. Damit wäre es nur das dritte Land weltweit, das nach Uruguay und Kanada die grüne Cannabis-Flagge hisst.

An Halloween 2018 entschied der Oberste Gerichtshof Mexikos, dass ein absolutes Verbot des Freizeitkonsums und Besitzes von Marihuana verfassungswidrig sei. Was dieses Urteil so bedeutsam macht, ist, dass es das fünfte Mal in zwei Jahren war, dass das höchste Gericht des Landes ein ähnliches Urteil gefällt hat. Wenn der Oberste Gerichtshof in Mexiko fünfmal ein ähnliches Urteil fällt, wird es zum landesweit gültigen Standard.

Mit diesem Urteil hat der Oberste Gerichtshof Mexikos das Land effektiv auf den Weg der Legalisierung gebracht, mit der Auflage, dass der Gesetzgeber bis spätestens ein Jahr nach seinem Urteil (d. h. Ende Oktober 2019) entsprechende Gesetze verabschiedet. Laut Marijuana Moment stellte Senator Ricardo Monreal von der Morena-Partei fest, dass über ein Reformgesetz bis Ende dieses Monats abgestimmt und dieses hoffentlich angenommen werden sollte.

Andererseits wird die Cannabis-Legalisierung in Mexiko auch kein Selbstläufer.

Hier die Gründe, warum es schwierig sein könnte, in Mexiko den Konsum von Cannabis für Erwachsene freizugeben

Eine der Feinheiten des Urteils des Obersten Gerichtshofs von Oktober 2018 ist, dass es sich auf den Besitz und den Konsum von Freizeit-Cannabis und nicht um den Einzelhandelsverkauf der Substanz bezog. Nicht jeder im mexikanischen Senat befürwortet notwendigerweise die Idee eines breit aufgestellten Gesetzes, das den mexikanischen Erwachsenen nicht nur das Recht einräumt, bestimmte Mengen Cannabis zu besitzen und zu konsumieren, ohne Angst vor Strafverfolgung zu haben, sondern es auch Unternehmen ermöglicht, Marihuana zu produzieren und zu verkaufen.

Es gab auch Einwände gegen die Möglichkeit, dass privat geführte Marihuana-Unternehmen in den mexikanischen Cannabismarkt eindringen. Letzte Woche reichte Mario Delgado Carrillo, der Koordinator der Morena-Partei in der Abgeordnetenkammer, dem Unterhaus des mexikanischen Kongresses, einen Gesetzentwurf ein, der den Freizeit-Cannabismarkt unter staatliche Kontrolle bringen sollte. Weder der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador noch der Senatsvorsitzende Monreal befürworten einen staatlichen Ansatz.

Mexiko müsste sich außerdem mit einem Schwarzmarkt auseinandersetzen, der eine wohl stärkere Präsenz hat als in Kanada oder den Vereinigten Staaten. Drogenkartelle kontrollieren in Mexiko einen beträchtlichen Teil der illegalen Produktion, und es wird eine weitaus schwierigere Aufgabe sein, sie unter Kontrolle zu bekommen, als die illegale Produktion von kleinen Unternehmen in den USA oder Kanada zu stoppen.

Schließlich kann der strenge Zeitplan, den der Oberste Gerichtshof Mexikos dem Kongress vorlegte, um Cannabis neu zu regulieren, die Dinge tatsächlich schwieriger machen. Anstatt Gesetze zu erlassen, die für Verbraucher und Unternehmen am besten sind, kann der mexikanische Gesetzgeber, der sich jetzt in Zeitnot befindet, meiner Meinung nach unter diesen Umständen keine optimalen Gesetze verabschieden.

Eine 1-Milliarde-US-Dollar-Chance wartet

Aber wenn alles gut geht – und das ist ein großes “Wenn” -, könnte Mexiko bis 2024 zu einem Markt mit dem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr werden, so der Bericht „State of the Legal Cannabis Markets“ von Arcview Market Research und BDS Analytics. Das wäre eine besonders willkommene Nachricht für eine Handvoll Marihuana-Aktien, die sich in den letzten Jahren auf den Weg nach Mexiko gemacht haben.

So hat beispielsweise Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) im Dezember den Erwerb von Farmacias Magistrales vereinbart, dem einzigen Unternehmen, das eine Lizenz zur Einfuhr von Cannabis mit einem Gehalt von mehr als 1 % Tetrahydrocannabinol (THC), dem Cannabinoid, das den Verbraucher interessiert, erhalten hat. Farmacias besitzt eine 12.000 Quadratfuß große pharmazeutische Verarbeitungs- und Produktionsstätte in Mexico City, die THC und Cannabidiol (CBD) verarbeiten sowie Kosmetika und Nutraceuticals herstellen kann. Als Aurora den Kauf tätigte, verfügte Farmacias über eine Netzwerkreichweite von etwa 80.000 Einzelhandelsfilialen für seine CBD-Produkte sowie etwa 500 Apotheken und Krankenhäuser für seine THC-Produkte.

Obwohl Aurora Cannabis deutlich gemacht hat, dass sein Fokus auf dem margenstärkeren medizinischen Marihuana liegt, kann der Kauf von Farmacias dem Unternehmen einen First-Mover-Vorteil in einem Umfeld der Legalisierung verschaffen.

Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen sollten auch Medical Marijuana Inc. (WKN:A1C63S) zur Verfügung stehen, der allerersten öffentlich gehandelten Cannabis-Aktie. Medical Marijuana importiert als erstes Unternehmen seit 2016 CBD-reiche Öle nach Mexiko. Das Unternehmen hatte frühen Erfolg mit seiner RSHO-X Hanföl-Produktlinie zum medizinischen Einsatz, und Medical Marijuana würde mehr als wahrscheinlich eine Erhöhung der Umsätze sehen, wenn Mexiko die Beschränkungen für Cannabisprodukte weiter lockert.

Unnötig zu sagen, dass die nächsten Wochen für die Zukunft der mexikanischen Cannabisindustrie entscheidend sein werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 13.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

