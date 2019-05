Mexiko-Stadt verbietet ab kommendem Jahr Plastiktüten

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - In der mexikanischen Hauptstadt dürfen ab Ende kommenden Jahres keine Einweg-Plastiktüten mehr benutzt werden.



Ab Januar 2021 sollen auch Plastikgeschirr, Strohhalme und Luftballons in Mexiko-Stadt verboten werden, wie aus dem am Donnerstag vom Stadtparlament gebilligten Gesetz hervorgeht. Bislang erhalten die Kunden in den Supermärkten und Geschäften der Millionenmetropole kostenlos Plastiktüten für ihre Einkäufe.

"Die Hauptstadt hat ein Gesetz verabschiedet, das einen Wendepunkt in der Umweltpolitik darstellt und den anderen Regionen des Landes als Beispiel dienen wird", sagte die Abgeordnete Alessandra Rojo de la Vega, die die Initiative angestoßen hatte.

Plastikmüll ist ein globales Problem. Da die billigen Einwegprodukte nicht verrotten, belasten sie auf Jahrhunderte die Umwelt. Auch die EU will bis 2021 zahlreiche Plastikprodukte wie Einweggeschirr, Wattestäbchen und Luftballonhalter verbieten./dde/DP/zb