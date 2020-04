Mainz (ots) - Mexiko verbindet mit den USA eine mehr als 3000 Kilometer lange Grenze, die derzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, lässt der Nachbar USA an der nördlichen Grenze Mexikos eine Mauer bauen. "auslandsjournal spezial: Mexiko - auf der anderen Seite der Mauer" beleuchtet am Mittwoch, 15. April 2020, 22.15 Uhr im ZDF, ein zutiefst widersprüchliches Land.Migration, Drogenkartelle, Gewalt - das sind Themen, die heute viele mit Mexiko verbinden. Präsident Andrés Manuel López Obrador, der sich kurz AMLO rufen lässt, ist seit Dezember 2018 im Amt und versucht, gegenzusteuern: mit einer neu eingerichteten Nationalgarde, mit Sozialprogrammen, mit dem Kampf gegen die allgegenwärtige Korruption. Zurzeit kommt die Corona-Krise problemverschärfend hinzu."auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper war vor wenigen Wochen - kurz vor der Schließung der Grenze zu den USA und Mexiko - unterwegs in Mexiko. Sie besuchte das Flüchtlingslager Matamoros, in dem Migranten unter gefährlichen Bedingungen und fast immer vergeblich auf ihre Einreise in die USA hoffen. Sie war außerdem mit einer Patrouille der Bürgerpolizei in Monterrey unterwegs, die alles besser machen will als die oftmals korrupten mexikanischen Sicherheitsbehörden.Im "auslandsjournal spezial" ist Antje Pieper zudem bei deutschen Rechtsmedizinern in Guadalajara, die helfen wollen, die unzähligen Mordopfer zu identifizieren, damit den Angehörigen wenigstens die Trauer bleibt. Und sie trifft Mexikos berühmtesten Comedian, Chumel Torres, der über alles Witze macht - außer über die Kartelle. In Baja California erlebt Antje Pieper mit, wie Tausende Amerikaner außer Rand und Band Springbreak feiern, und in Mexico-Stadt fährt sie mit der legendären Lady Tacos deren berühmte Tacos auf dem Fahrrad aus.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalPressemappe: https://kurz.zdf.de/7GD/"auslandsjournal" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/auslandsjournalhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4570008OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell