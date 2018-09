Mexiko: Kanada muss binnen 48 Stunden über Nafta-Abkommen entscheiden

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Kanada muss nach Angaben des mexikanischen Wirtschaftsministers bis Sonntag eine Entscheidung zur Teilnahme an der Neuauflage des Handelsabkommens Nafta treffen.



Ansonsten werde sein Land gemeinsam mit den USA voranschreiten und eine bilaterale Vereinbarung in Kraft setzen, sagte Ildefonso Guajardo am Freitag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt vor Mitgliedern des Senats. In diesem Falle werde der Text des Abkommens im mexikanischen Senat eingereicht und eine rechtliche Regelung für ein späteres trilaterales Abkommen womöglich geprüft, selbst dies sei aber nicht sicher.

"In den nächsten 48 Stunden werden wir wissen, ob wir zu einem trilateralen Papier kommen", sagte Guajardo. Seine amerikanischen und kanadischen Kollegen würden jedoch "sehr ernsthafte Versuche" unternehmen, ihre Differenzen in den Gesprächen beizulegen.

Das Nafta-Abkommen war 1994 unter den drei Ländern abgeschlossen worden und regelt eine der größten Freihandelszonen der Welt. Es betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Wirtschaftsleistung von knapp 23 Billionen Dollar (19,79 Billionen Euro) ab. Das Handelsvolumen der USA mit den beiden Nachbarn hat sich seit 1994 auf 1,3 Billionen Dollar fast vervierfacht.

US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen infrage gestellt und Neuverhandlungen durchgesetzt. Diese gerieten wiederholt ins Stocken. Der Republikaner sieht den Freihandel mit den Nachbarstaaten kritisch, weil es aus Sicht der USA mit beiden Ländern ein erhebliches Handelsdefizit gibt./cap/DP/zb