Mexiko: 2017 schon sechs Journalisten ermordet / Merkel sollte Regierung zu mehr Schutz drängen

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) appelliert anBundeskanzlerin Angela Merkel, bei ihrer Mexiko-Reise Ende dieserWoche auf konkrete und schnelle Schritte für einen besseren Schutzvon Journalisten zu dringen. Insbesondere sollte Merkel diemexikanische Regierung auffordern, die Sonderberichterstatter fürMeinungsfreiheit der Vereinten Nationen und der OrganisationAmerikanischer Staaten (OAS) einzuladen sowie die jüngstenGewalttaten gegen Journalisten schnell aufzuklären. Seit Jahresbeginnsind in Mexiko schon sechs Journalisten ermordet worden."Mexikos Regierung darf nicht länger so tun, als hätte daserschreckende Ausmaß der Gewalt gegen Journalisten nichts mit ihr zutun", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Verbale Verurteilungund wohlklingende Ankündigungen reichen nicht aus. Mexiko muss jetztschnell handeln, um endlich deutliche Signale gegen die Kultur derStraflosigkeit zu setzen, durch die sich die Täter zu immer neuenVerbrechen gegen Journalisten ermutigt fühlen."Erst nach dem sechsten Journalistenmord in diesem Jahr und nachProtesten in mehreren Städten sah sich Mexikos Präsident Enrique PeñaNieto veranlasst, die Taten zu verurteilen und Gegenmaßnahmenanzukündigen. Bei einem Treffen mit den Gouverneuren dermexikanischen Bundesstaaten kündigte er Mitte Mai an, dasBundesprogramm zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern undJournalisten sowie die Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegendie Meinungsfreiheit zu stärken. Außerdem solle ein nationalesProtokoll erarbeitet werden, um das Vorgehen der Behörden beiGewalttaten gegen Journalisten und die Hilfe für die Hinterbliebenenzu vereinheitlichen (http://ogy.de/nr0o).Der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kaye,und sein OAS-Kollege Edison Lanza haben zuletzt im April ihre Bitteum einen offiziellen Besuch in Mexiko erneuert, bei dem sie diezunehmende Zahl von Gewaltverbrechen gegen Journalisten untersuchenwollen (http://ogy.de/z639). Eine Antwort der mexikanischen Regierunghaben sie bislang nicht erhalten.Mindestens 27 Journalisten sind in Mexiko in direktem Zusammenhangmit ihrer Arbeit ermordet worden, seit Präsident Peña Nieto Ende 2012ins Amt kam. Seit 2013 ist diese Zahl jedes Jahr gestiegen. Allein2016 wurden zehn Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet. Auch beivier der Mordfälle in diesem Jahr ist ein Zusammenhang mit derTätigkeit der Opfer eindeutig. Damit gehört Mexiko zusammen mitKriegsländern wie Syrien und Afghanistan zu den gefährlichstenLändern weltweit für Journalisten (http://ogy.de/9lfx). Die Täterwerden jedoch fast nie verurteilt: Seit dem Jahr 2010 sind bei derSonderstaatsanwaltschaft 798 Anzeigen über schwere Gewalttaten gegenJournalisten eingegangen, darunter 47 wegen Morden. Nur in dreiFällen wurden die Täter verurteilt und bestraft.KAUM ERMITTLUNGSFORTSCHRITTE ZUM MORD AN MIROSLAVA BREACHZuletzt wurde am 15. Mai im Bundestaat Sinaloa der renommierteJournalist Javier Valdez ermordet. Der 50-Jährige hatte sich alsExperte für Drogenkriminalität international einen Namen gemacht(http://ogy.de/xsyf). Er berichtete mehr als zehn Jahre lang für dieNachrichtenagentur AFP und schrieb zuletzt für die überregionaleZeitung La Jornada sowie für die Wochenzeitung Río Doce(http://ogy.de/1vtn). Zuletzt recherchierte er über Konflikteinnerhalb des mächtigen Sinaloa-Kartells.Im Fall der am 23. März in Chihuahua ermordeten Miroslava Breacherklärten die örtlichen Behörden schon vor Wochen, sie hätten sowohlzwei der mutmaßlichen Täter als auch die Hintermänner identifiziert(http://ogy.de/cpix; http://ogy.de/9yg3). Dennoch hat es bisherkeinen einzigen Haftbefehl gegeben. Zwei Monate nach der Tatforderten deshalb ROG und fünf weitere Organisationen dieGeneralstaatsanwaltschaften des Bundes und des Staates Sinaloa auf zugarantieren, dass die Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden(http://ogy.de/1xlx). Breach hatte für die Zeitungen Norte de Juárezund La Jornada über organisiertes Verbrechen und Korruption berichtet(http://ogy.de/bs3t).ÜBERFÄLLE, MORDANSCHLÄGE, ENTFÜHRUNGENAuch jenseits der Mordfälle sind Journalisten in Mexiko ständigerGewalt ausgesetzt. Vergangenen Samstag überlebte in Guerrero dieRadiojournalistin Marcela de Jesus Natalia schwer verletzt einenAnschlag, bei dem ihr Unbekannte in den Kopf schossen. Die 54-Jährigearbeitet beim staatlichen Sender Radio y Television de Guerrero fürdas Programm in der indigenen Sprache Amuzgo (http://ogy.de/x7ci). Am13. Mai überfielen ebenfalls in Guerrero rund 100 Bewaffnete eineGruppe von sieben Journalisten. Sie drohten, die Journalisten zutöten, und raubten ihnen Computer, Kameras, Handys und Bargeld(http://ogy.de/u7lx).Nach wie vor fehlt jede Spur von dem Fernsehjournalisten SalvadorAdame Pardo, der am 18. Mai in Michoacán entführt wurde. Der Direktorund Moderator des lokalen Senders Canal 6 Media TV ist für seineKritik an den Behörden bekannt und hat trotz Drohungen und Druck derörtlichen Verbrecherkartelle seit Jahren über Gewalt und organisierteKriminalität berichtet. Adame ist der fünfte Journalist seit 2006,der in Michoacán verschwunden ist (http://ogy.de/2e5m).HILFSANGEBOTE VON AUSSENMINISTER GABRIELTrotz der desolaten Situation zeigen die mexikanischen Behördenauf nationaler wie auch auf regionaler und lokaler Ebene kaumInteresse am Schutz der Medien. Zum Klima der Straflosigkeit tragenauch eine korrupte Justiz sowie die Verstrickungen von Politikern undBehördenvertretern in das organisierte Verbrechen bei. In Veracruzetwa galten die Drogenkartelle lange als "bewaffneter Arm derPolitiker". In vielen Fällen gehen Drohungen und Angriffe aufJournalisten auch von Polizisten aus. Die bestehenden staatlichenProgramme zum Schutz von Journalisten funktionieren kaum und sindschlecht ausgestattet.Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte der mexikanischenRegierung bei einem Besuch Mitte Mai Hilfe bei der Bekämpfung derGewalt gegen Journalisten angeboten. Konkret kündigte er an, dierechtsstaatliche Zusammenarbeit zu vertiefen, Austauschprogramme fürJournalisten zu erweitern und Angehörige ermordeter Journalistenfinanziell zu unterstützen (http://ogy.de/pde3).Um dem in vielen Ländern stagnierenden Kampf gegen Straflosigkeitfür Gewaltverbrechen an Journalisten neue Impulse zu geben, setztsich Reporter ohne Grenzen derzeit intensiv für die Einsetzung einesUN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten ein. Er solltedirekt dem UN-Generalsekretär unterstehen und die Befugnis zueigenständigen Untersuchungen haben, wenn Staaten nach Gewalttatengegen Journalisten nicht ermitteln (http://t1p.de/gd94).Mexiko steht auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit aufPlatz 147 von 180 Ländern. Weitere Informationen über die Lage derMedienschaffenden dort finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/mexiko, einen ausführlichen ROG-Berichtzur Gewalt gegen Journalisten im besonders betroffenen BundestaatVeracruz unter http://ogy.de/4xsb. 