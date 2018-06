Mexikanische Notenbank hebt Leitzins weiter an

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die mexikanische Zentralbank hat angesichts weiterhin bestehender Inflationssorgen den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben.



Die Währungshüter erhöhten den Zinssatz am Donnerstag um 25 Basispunkte auf 7,75 Prozent. Volkswirte hatten das so erwartet.

Mit den Zinsschritten reagierten die Notenbanker auf den Wertverfall der Landeswährung, des mexikanischen Peso, der zuletzt die Furcht vor einer galoppierenden Inflation verstärkt hatte.

Dem Peso machen neben dem Handelskonflikt mit den USA auch die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zu schaffen. Dadurch wertet der Dollar tendenziell auf und der Dollar-Raum wird attraktiver für Investoren, was auch anderen Schwellenländern Probleme bereitet./mis/gl