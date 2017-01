Meuthen will Höcke in der AfD halten

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Co-Chef Jörg Meuthen will Björn Höcke auch nach dessen umstrittener Rede in der Partei halten. Es gebe zwar "Anlass zu Tadel dieser Rede, nicht jedoch zu weitergehenden Maßnahmen", sagte Meuthen der "Bild-Zeitung" in ihrer Donnerstagsausgabe. "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat", hatte Höcke am Dienstag in einer Rede gesagt.

Der Gemütszustand der Deutschen sei immer doch der eines "total besiegten Volkes". Selbst aus der AfD hatte es Kritik für die Rede gegeben.

