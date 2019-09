Meuthen: SPD fordert: Vermietet nicht an Juden in der AfD!

Berlin (ots) - Die SPD Heidelberg fordert das SchlosshotelMolkenkur auf, Räumlichkeiten, in denen die Jahrestagung der Juden inder AfD stattfinden soll, nicht an die AfD zu vermieten. Prof. Dr.Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, kommentiert das wie folgt:"Die Forderung der SPD, keine Räumlichkeiten an die Juden in derAfD zu vermieten, belegt den zunehmend antidemokratischen und immertotalitäreren Charakter dieser Partei. In ihrem zivilreligiösen Kampfgegen Rechts ist die SPD so fanatisch geworden, dass sie nun auchnoch politisches Engagement von Juden verhindern möchte. Eine Partei,die die Meinungsfreiheit einschränkt und den Dialog und Diskursmeidet, weil sie in diesem gnadenlos unterginge, ist dem Unterganggeweiht. Die SPD begeht politischen Suizid. Wir werden sie nichtvermissen."Dr. Vera Kosova, Vorsitzende der Juden in der AfD, ergänzt:"Jüdisches Leben ist hierzulande wieder stärker gefährdet. Diesliegt nicht zuletzt an der katastrophalen Migrationspolitik, die dielinksradikale SPD wesentlich mitzuverantworten hat. Anstatt die fürdas jüdische Leben real existierenden Gefahren zu erkennen undentsprechende politische Korrekturen vorzunehmen, drischt diesePartei nun auf jüdische Mitglieder der Partei ein, die als einzigegewillt ist, dem importierten Antisemitismus die Stirn zu bieten.Linker Antisemitismus ist ein in Deutschland tabuisiertes Thema. Eswird höchste Zeit, sich dessen anzunehmen."Pressekontakt:presse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell