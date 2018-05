Meuthen: SPD-Nahles macht arbeiterfeindliche Politik

Berlin (ots) - Andrea Nahles will den Milliarden-Überschuss derArbeitslosenversicherung für sogenannte Fortbildungsmaßnahmenausgeben. Dazu erklärt der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen:"Vor langer Zeit wollte die SPD noch die politische Vertretung derArbeitnehmer sein. Heute hat sie diese Menschen nicht nur längst ausdem Blick verloren, sie macht inzwischen Politik gegen derenInteressen. Statt die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senkenund damit die Arbeiter zu entlasten, will Frau Nahles deren hartverdientes Geld lieber einer staatsnahen, weitgehend ineffizientenFort- und Weiterbildungsindustrie in den Rachen werfen.Weiterbildung klingt erstmal gut. Tatsächlich nutzt der Staatprivate Anbieter von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmenauch, um deren Teilnehmer aus der Arbeitslosenstatistikherauszurechnen.Die Regierung kann so weiterhin mit geschönten Arbeitsmarktzahlenauftrumpfen und die Anbieter der Maßnahmen - nicht seltengewerkschaftseigene Dienstleister, bei deren Geschäftsführern dasSPD-Parteibuch aus der Gesäßtasche lugt - fahren satte Gewinnmargenein. Eine Win-win-Situation für die Beteiligten.Volkswirtschaftlicher Nutzen: nahe null. Bezahlen muss dieses'Geschäftsmodell' die arbeitende Bevölkerung. Das ist diearbeiterfeindliche Politik der heutigen SPD.Die Arbeitslosenversicherung ist, wie der Name schon sagt, eineVersicherung und kein Steuertopf, an dem sich die Regierung zurFinanzierung fragwürdiger Vorhaben nach Lust und Laune bedienen darf.Dieser Selbstbedienungsmentalität gehört endlich ein Riegelvorgeschoben.Wenn in der Arbeitslosenversicherung Überschüsse gemacht werden,sind diese zuerst zur Rücklagenbildung zu nutzen! Werden dauerhaftÜberschüsse erzielt, ist der Beitrag zu hoch angesetzt und mussgesenkt werden!"Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell