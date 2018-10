Meuthen: Österreich zeigt, wie es geht - Nein zum Migrationspakt der UNO

Berlin (ots) - Den Ausstieg Österreichs aus dem globalenMigrationspakt der UNO kommentiert der EU-Abgeordnete undBundessprecher der AfD, Prof. Dr. Jörg Meuthen, wie folgt:,,Während sich die deutsche Bundesregierung in entscheidender Zeitlieber mit sich und ihrer eigenen Unfähigkeit beschäftigt, werden inÖsterreich zum Wohle des Volkes Fakten geschaffen: Österreich wirddem globalen Migrationspakt der UNO nicht beitreten und damit seineSouveränität und Entscheidungshoheit in Fragen der Migration wahren.Wer künftig nach Österreich kommt, bestimmen die Österreicher selbst.Damit nimmt Österreich neben Ungarn und den USA eineselbstbewusste Vorreiterrolle in der Gegnerschaft zu diesemversteckten Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- undArmutsflüchtlinge ein. Insbesondere Vizekanzler Heinz-ChristianStrache und seine FPÖ haben diese Positionierung forciert und damitein wichtiges Signal für nationale Souveränität in Fragen derMigration gesetzt. Ich gehe davon aus, dass weitere vernunftbegabteRegierungen diesem Beispiel noch folgen werden.Die deutsche Bundesregierung darf diesem Migrationspakt nichtzustimmen. Die Beschleunigung und Vervielfachung der Zuwanderung mussverhindert werden, um irreversible Schäden vom Volk abzuwenden.''Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell