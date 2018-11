Meuthen: Merz' Entgleisung ist schäbig und einer CDU unwürdig

Berlin (ots) - Die Behauptung von Friedrich Merz, wonach die AfD"offen nationalsozialistisch" sei, kommentiert der EU-Abgeordnete undBundessprecher der AfD, Prof. Dr. Jörg Meuthen, wie folgt:"Die Aussage des Herrn Merz ist eine ungeheuerliche Entgleisung.Die AfD ist selbstverständlich in keiner Weise nationalsozialistisch,weder offen noch verdeckt. Sie steht der nationalsozialistischenBarbarei mit dem gleichen Abscheu und Entsetzen gegenüber wie diesalle zivilisierten Menschen tun. Herr Merz weiß selbstverständlich,dass er hier schlicht dummes Zeug bar jedes Wahrheitsgehaltsverbreitet. Mit der gleichen Berechtigung könnte die AfD die CDU als,offen nationalsozialistisch' bezeichnen, das wäre ebenso unsinnig.Es liegt meiner Partei jedoch fern, so mit dem politischen Gegnerumzugehen und uns auf ein dermaßen schäbiges Niveau, wie es Herr Merzhier an den Tag legt, herabzulassen.Erneut drängt sich die Frage auf, wie groß die Verzweiflung überihren fortschreitenden Niedergang in der CDU sein muss, dass sie zusolchen Mitteln und solcher Wortwahl meint greifen zu müssen. Die AfDist im Deutschland des Jahres 2018 die einzig freiheitliche,konservative und patriotische Kraft, während die CDU all diese Werteüber einen sehr langen Zeitraum zugunsten prinzipienloserMehrheitsbeschaffung verraten hat und dafür nun die berechtigteQuittung kassiert. Deshalb aber in einer solchen Weise gegen diepolitische Konkurrenz zu agitieren, ist an Ruchlosigkeit kaum zuüberbieten. Solche Verhaltensweisen sind eines wirklichenKonservativen und einer Partei, die Christlichkeit und Demokratie inihrem Namen trägt, komplett unwürdig.Friedrich Merz mag vieles andere sein, ein Konservativer ist erganz sicher nicht, sondern allenfalls eine pseudokonservativeAttrappe mit einer Blendwirkung, deren kurze Halbwertzeit sichbereits jetzt abzeichnet. Mit ihm als Parteivorsitzenden wird ganzgewiss nichts besser werden in dieser an Haupt und Gliederntotalrenovierungsbedürftigen Partei."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell