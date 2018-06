Meuthen: Merkels spalterische Eurorettungspolitik entpuppt sich als fiskalisches Fiasko und Täuschungskonstrukt

Berlin (ots) - Zum Schulden-Deal der Euro-Zone und Griechenlandäußert sich der Bundessprecher der Alternative für Deutschland, Prof.Dr. Jörg Meuthen, wie folgt:"Griechenland sitzt nach wie vor auf einem gigantischenSchuldenberg von rund 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. DieLaufzeitverlängerung um zehn Jahre für die Rückzahlung von Kreditenist ein Spiel auf Zeit, das vor allem die Gläubiger trifft, da derenKredite entwertet werden, was einer Enteignung gleichkommt. DieAnnahme, dass eines Tages überhaupt Schulden aus Athen zurückgezahltwerden, ist naiv und eine Irreführung der Steuerzahler. Griechenlandhat es offenbar immer noch nicht geschafft, auf die Beine zu kommen.Geht die Krise in Italien wieder los, wird Griechenland mitgerissen.Merkels spalterische Eurorettungspolitik um jeden Preis entpupptsich mal wieder als fiskalisches Fiasko und Täuschungskonstrukt.Mittlerweile springt sogar der IWF ab. Zur Erinnerung:Ex-Finanzminister Schäuble hatte im Zuge des dritten Hilfspakets fürGriechenland gebetsmühlenartig eine Beteiligung des IWF versprochen,nun will man davon aber nichts mehr wissen - die typische Politik derselektiven Demenz. Der IWF verweigert seine Beteiligung, weil klarist, dass noch mehr Geld nach Athen noch mehr verlorenes Geld ist,das man nicht hinterherschmeißen sollte. Als AfD haben wir immer aufdiese Missstände hingewiesen."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell