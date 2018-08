Meuthen: Kindergeld für EU-Ausländer beenden

Berlin (ots) - Die Ablehnung einer Neuregelung vonKindergeldzahlungen ins europäische Ausland durch die EU-Kommissionkommentiert der Bundessprecher der AfD, Prof. Dr. Jörg Meuthen, wiefolgt:"Im vergangenen Jahr hat Deutschland rund 343 Millionen EuroKindergeld an Konten ins Ausland überwiesen, also fast zehnmal soviel wie noch im Jahre 2010. Insgesamt wird für knapp 270.000 imAusland lebende Kinder vom deutschen Staat Kindergeld gezahlt -dreimal mehr als im Jahre 2010. Diese Zahlen legen nahe, dass hierein eklatanter Missbrauch des Sozialsystems zulasten deutscherSteuerzahler stattfindet. Dieser Sozialtourismus gehörtschnellstmöglich beendet, wobei eine Anpassung des Kindergeldes andie Lebenshaltungskosten im jeweiligen Zielland, sofern diese dortniedriger sind, das Mindeste ist.Die Aussagen der EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen, wonachdann auch im Ausland lebende deutsche Rentner niedrigere Rentenerhalten sollten, ist an Zynismus kaum zu überbieten: Die Menschenhaben sich ihre Renten hart erarbeitet. Das Kindergeld wird denSozialtouristen hinterhergeworfen. Die österreichischeBundesregierung hat sich dazu entschlossen, diese Missstände zubeheben. Die deutsche Bundesregierung sollte Österreich folgen,anstatt sich von der EU demütigen zu lassen."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell