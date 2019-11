Meuthen: Grundrente: Sozialdemokratisierung der CDU schreitet voran

Berlin (ots) - Den Kompromiss bei der Grundrente zwischen der CDU/CSU und derSPD kommentiert Prof. Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher der Alternative fürDeutschland, wie folgt:"Die SPD hat sich durchgesetzt. Der Prozess der Sozialdemokratisierung der CDUschreitet unaufhaltsam voran. Der Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung, die imKoalitionsvertrag noch vorgesehen war, belegt dies eindrucksvoll. Um dieKoalition zu retten und die Macht zu erhalten, ist die Union offenbar zu allembereit. Durch den Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung in der Grundrentedrohen ähnliche Forderungen in anderen Bereichen der sozialen Sicherung, was dasSozialstaatsprinzip zerstören würde. Diesen Totalausverkauf ordnungspolitischerPrinzipien sollten nun auch die letzten vernünftigen CDU-Politiker und -Wählerganz ohne Illusionen ehrlich zur Kenntnis nehmen. Die CDU ist endgültig in derSozialdemokratie angekommen.In der gesamten Grundrenten-Debatte haben die Kartellparteien ihrjahrzehntelanges Versagen in der Rentenpolitik eindrucksvoll unter Beweisgestellt. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, dreht man innerhalb desbestehenden maroden Rentensystems lediglich an einigen Stellschrauben, betreibtSozialdemagogie auf Kosten der nachkommenden Generationen und verkauft dies dannauch noch als große Rentenpolitik. Man spielt in aller Panik auf Zeit, dieglücklicherweise bald abläuft - sowohl für die SPD, als auch für die Union."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell