Meuthen: Fader Beigeschmack bleibt bei Gabriels neuem Alstom-Job

Berlin (ots) - Zu dem neuen Verwaltungsrat-Job des ehemaligenWirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bei derZug-Allianz Siemens und Alstom sagt der AfD-Bundessprecher Prof. Dr.Jörg Meuthen:"Nach der Politik lockt das große Geld. Auch für Sigmar Gabrielscheint der Wunsch nach mehr Geld, aber weniger Rampenlicht inErfüllung zu gehen", sagt Prof. Dr. Jörg Meuthen, AfD-Bundessprecher."Gabriel hält die für sinnvoll erachtete Karenzzeit von einem Jahrnicht für einen passenden Zeitraum, um als ehemaliger Mandatsträgergenügend Abstand von der Politik zu finden. Es bleibt ein faderBeigeschmack bei der neuen Position von Gabriel. Denn in seinerAmtszeit als Bundeswirtschaftsminister von 2013 bis 2017 hatte sichWirtschaftsminister Gabriel 2014 für eben diese Fusion von Siemensund Alstom stark gemacht. Ob Gabriel als Wirtschaftsminister seineEntscheidungen nach besten Wissen und Gewissen im Sinne Deutschlandstraf, darf man heute durchaus in Frage stellen", so Meuthen.