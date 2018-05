Berlin (ots) - Zu dem Aufruf von 154 Wirtschaftsprofessoren"Ökonomen warnen vor Euro-Haftungsunion" erklärt Prof. Dr. JörgMeuthen, AfD-Bundessprecher:"Die Warnung der Wirtschaftsprofessoren, ein europäischerWirtschaftsminister mit einem eigenen Budget könne dazu führen, dassdie Geldpolitik der Europäischen Zentralbank noch stärker politisiertwerde, spiegelt die ureigene kritische Eurozonen-Politik der AfDwieder", sagt Prof. Dr. Jörg Meuthen. "Die Eurozone scheitert. Voreiner Haftungsunion warnen auch immer mehr Wirtschaftsfachleute. NurPolitiker wie Macron und Merkel wollen die kritischen Stimmen derFachleute nicht hören", warnt Meuthen."Die Forderungen nach einem europäischen Finanzminister miteigenem Budget laufen auf eine noch massivere Umverteilung in derEurozone und eine noch weitere Entmündigung der deutschenSteuerzahler in der Verwendung ihrer Steuerzahlungen hinaus. Es gehtdarum, noch mehr und noch unkontrollierbarer Geld aus den halbwegsstabilen Staaten, wie Deutschland und Österreich, nach Brüsselabzuziehen und damit die maroden Südländer zu alimentieren",kritisiert Prof. Dr. Jörg Meuthen."Für südeuropäische Staaten ist der Euro zu stark, für Deutschlandund eine Reihe anderer Staaten ist er zu schwach", sagt Meuthen."Dieser falsche derzeitige Währungsverbund darf und kann nichtdauerhaft weiterbestehen, denn es liegen ihm unterschiedlicheGrundverständnisse der Aufgaben von Geldpolitik zugrunde. WährendGriechenland, Italien, Spanien, Portugal und auch Frankreichtraditionell und bis heute unverändert Freunde des zu allgemeinpolitischen Zwecken eingesetzten Geldes sind, folgen exemplarischDeutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland einer echtenStabilitätskultur des unpolitischen Geldes, die den Südeuropäernfremd ist und bleiben wird. Eine Aufteilung der bisherigenEuro-Währungsunion in mehrere kleinere Währungsverbünde ist deshalbfolgerichtig und letztlich unausweichlich", so derAfD-Bundessprecher.Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell