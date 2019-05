Meurer: Wir steuern mit Volldampf auf den Versorgungsnotstand zu / bpa fordert erneut Care Card für ausländische Pflegekräfte

Berlin (ots) - Das Versorgungsproblem im Pflegebereich verschärftsich in Deutschland von Monat zu Monat. Der Präsident desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), BerndMeurer, beschreibt die Situation so: "Bundesweit werden zunehmend dieVersorgungslücken sichtbar. Pflegeheime führen Wartelisten,Pflegedienste müssen die Versorgung aufgrund fehlender Fachkräfteablehnen. Wir steuern mit Volldampf auf den Versorgungsnotstand zu."Doch statt sich dieser Entwicklung zu stellen, verschärfe dieverantwortliche Politik auf Bundes- und Landesebene dasVersorgungsproblem sogar noch mit weiteren Detailregelungen."Die Bundesländer müssen endlich ihrem Sicherstellungsauftraggerecht werden, damit die Versorgung pflegebedürftiger Menschen auchin Zukunft gewährleistet ist. Angesichts der Personalnot ist esdringend erforderlich, dass die Politik eine sogenannte Care Cardbeschließt, um ausländischen Pflegekräften den Zugang zum deutschenArbeitsmarkt zu erleichtern", sagt Meurer. Diese hatte der bpabereits 2001 gefordert. "Wir brauchen schnellstens kluge Modelle, umunter den gegebenen Bedingungen flächendeckend Pflege und Betreuungbieten zu können."Wenn nach dem Willen der Politik die Versorgung nach höchstemStandard mit einer Fachkraftquote von 50 Prozent beibehalten werdensoll, dann wäre die Konsequenz im stationären Bereich, dass künftigstatt heute über 800.000 Heimbewohner nur noch 700.000 versorgtwerden könnten. "Die Politik läuft Gefahr, die Versorgung nachhöchstem Standard um den Preis zu versprechen, dass andere betroffeneMenschen leer ausgehen", prognostiziert Meurer. Als Beitrag zurLösung des Problems hatte der bpa vorgeschlagen, den Einsatz einerdeutlich höheren Zahl von Assistenzkräften zu ermöglichen.Während auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Pflegekräfte zu findensind, steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen rasant an. Schonjetzt müssen jedes Jahr mehrere Zehntausend pflegebedürftige Menschenabgewiesen werden. Der bpa-Präsident: "Wir müssen uns daraufeinstellen, eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten beieiner bestenfalls stagnierenden Zahl verfügbarer Pflegefachkräfte unddeutlich steigender Zahl pflegebedürftiger Menschen."Nach Meurers Worten haben die Pflegeheimbetreiber beimPersonalaufbau in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht undrund 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätzegeschaffen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter der bpa-Verbandskommunikation,Tel.: 030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell