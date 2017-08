Berlin (ots) - bpa-Präsident erneuert angesichts der neuen Zahlenzum Fachkräftemangel seine Forderung nach einer flexiblerenFachkraftquote in der AltenpflegeDas Bundeskabinett hat sich heute mit der Sicherung der Fachkräftein Deutschland befasst. Dazu legte das Bundesarbeitsministerium einenFortschrittsbericht 2017 vor und Bundesarbeitsministerin AndreaNahles sagte, dass "Stillstand und Nichtstun in Anbetracht desWandels der Arbeit der Zukunft grob fahrlässig" seien. Der Berichtmacht deutlich, dass vor allem in Gesundheits- und Pflegeberufensowie technischen Berufen akademische und nichtakademische Fachkräfteknapp sind. Dazu erklärt bpa-Präsident Bernd Meurer:"Frau Nahles hat recht. Stillstand und Nichtstun sind gerade inder Altenpflege grob fahrlässig. Leider hat sich bis heute wenig beimThema Fachkräftesicherung getan. Da ist der Fortschrittsbericht ehereine Stillstandsbeschreibung. Schon jetzt stehen Dienste und Heimemit dem Rücken zur Wand. Und die Situation wird nicht besser werden,denn die Zahl der Pflegebedürftigen wird weiter ansteigen und derFachkräftemangel, wie der Bericht ihn beschreibt, sich deutlichverschärfen.Angesichts dieser dramatischen Lage ist es unverständlich, dassman weiter an einer starren Fachkraftquote ohne Bezug zu denBewohnern oder wissenschaftlicher Fundierung festhält. Das führt inletzter Konsequenz dazu, dass Betten nicht mehr belegt und ganzAbteilungen stillgelegt werden müssen, obwohl die flächendeckendeVersorgung gefährdet ist. Unter dieser rein ideologischen Diskussionleiden letztendlich die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen.Es kommt nicht auf den Stellenschlüssel an, sondern darauf, dassin der Pflege die erforderliche Qualität zu 100 Prozent erreichtwird. Die Qualifikation der Beschäftigten muss sich nach denfachlichen Anforderungen richten, nicht nach starren Quoten. EineOrientierung dazu gibt der 'Nationale Qualifikationsrahmen für diePflege und Betreuung älterer Menschen'. Dort ist beschrieben, welchefachliche Anforderung an welche Leistungen zu stellen ist.Bei der Diskussion um die Fachkraftquote geht es uns auch darum,die Personalmenge zu erweitern, um die steigende Zahl anPflegebedürftigen gut pflegen zu können und die Pflegekräfteinsgesamt zu entlasten."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell