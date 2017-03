Berlin (ots) - Die Bundesregierung lädt morgen unter dem Motto"Zusammenhalt stärken - Verantwortung übernehmen" zumDemografiegipfel ein, um über die Herausforderungen desdemografischen Wandels zu beraten. Ohne gesteuerte Zuwanderung ausDrittstaaten wird die Fachkräftesicherung nicht zu meistern sein,zeigt sich bpa-Präsident Bernd Meurer überzeugt und fordert einmodernes Einwanderungsgesetz:"Eine große Herausforderung für unser Land ist dieFachkräftesicherung. In der Altenpflege werden bis 2030 zusätzlich500.000 Pflegekräfte benötigt. Schon heute fehlen hier ca. 50 000Fachkräfte. Allein mit inländischen Fachkräften sowie derDigitalisierung und Robotik werden wir die Lücke bis 2030 nichtschließen können. Deshalb fordern wir ein modernesEinwanderungsgesetz. Damit wird es möglich sein, gezielt Fachkräfteaus Drittstaaten zu werben, Zuwanderung nach den Bedarfen desdeutschen Arbeitsmarktes zu steuern und die bisherigen bürokratischenHürden zu mindern.Das Gesetz muss Verwaltungsverfahren zur Anerkennung ausländischerFachkräfte erleichtern und beschleunigen. Wir brauchen dazu einezentrale Anerkennungsstelle der Berufsabschlüsse des Bundes, die alseinheitlicher Ansprechpartner fungiert. BundeseinheitlicheAnforderungen an die Sprachkenntnisse muss ein Einwanderungsgesetzebenfalls regeln sowie kostenlose Sprachkurse an Goethe-Instituten imAusland im Rahmen von Anwerbeverfahren möglich machen.Eine elektronische Antragsstellung und ein gesamtesAnerkennungsverfahren auch aus dem Ausland sind unabdingbar. FürUnternehmen in Deutschland müssen transparente Übersichten allernötigen Anforderungen und Fördermöglichkeiten bezüglich derFachkraftgewinnung im Ausland zur Verfügung gestellt werden."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell