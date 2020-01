Berlin (ots) - 600.893 Fach- und Hilfskräfte waren laut neuesten Zahlen derBundesagentur für Arbeit (BA) im Juni 2019 in der Altenpflege in Deutschlandsozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich zum Juni 2014 waren dies111.356 Beschäftigte mehr. Das ist ein Zuwachs von 22,7 Prozent in fünf Jahren.Die Gesamtbeschäftigung wuchs in diesem Zeitraum knapp halb so stark um 10,7Prozent. "Die Altenpflege ist weiterhin einer der Jobmotoren in Deutschland. Siehat auch einen Anteil am wirtschaftlichen Wachstum der letzten Jahre", erklärtder stellvertretende Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Bernd Meurer, derauch gleichzeitig bpa-Präsident ist."Damit die Branche auch weiterhin neue Jobs schaffen kann, müssen jetzt dieWeichen richtig gestellt werden. Es kann nicht sein, dass Fachkräfte, die ausdem Ausland zu uns kommen wollen, monatelang auf Termine bei den deutschenBotschaften und Konsulaten im Ausland warten müssen und mit einer Unmenge anBürokratie überzogen werden. So schreckt man Fachkräfte ab, die sich dann fürandere Länder entscheiden. Bei dem rasanten Wachstum an Pflegebedürftigen müssenwir alle Reserven heben, um die schon heute bestehenden Versorgungslücken nichtnoch größer werden zu lassen", so Meurer.In den neuen Bundesländern ist die Zahl der Jobs in der Altenpflege von 2014 auf2019 um 23.649 oder 20,7 Prozent gewachsen. Die Gesamtbeschäftigung stieg inOstdeutschland in diesem Zeitraum um nur 8,8 Prozent. In Westdeutschland wuchsdie Beschäftigung in der Altenpflege um 23,4 Prozent und die Zahl der Jobs inder Wirtschaft insgesamt um 11,3 Prozent."Auch dem Mut und der Einsatzbereitschaft der privaten Unternehmen ist dasaußergewöhnliche Jobwachstum in der Altenpflege zu verdanken. Sie haben in einemnicht einfachen Umfeld investiert und Menschen eine Berufs- undLebensperspektive geschaffen. Jetzt gilt es, die wirtschaftlichenRahmenbedingungen so zu gestalten, dass weiter investiert werden kann. Dazugehört auch die Klärung der Finanzierungsfragen. Die Gesundheitspolitik mussendlich sagen, wer die steigenden Pflegekosten tragen soll. Wer hier rumeiert,gefährdet auch künftiges Jobwachstum", sagte der Präsident des bpaArbeitgeberverbands Rainer Brüderle.Die Zahlen aus dem Länderreport der BA, die im Januar 2020 zur Verfügunggestellt wurden, finden Sie hier: https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31966/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368&input_=&pageLocale=de&topicId=746696&year_month=201906&year_month.GROUP=1&search=SuchenDer bpa Arbeitgeberverband e.V. vertritt als größter Arbeitgeberverband in derPflegebranche sowohl die großen, bundesweit tätigen Trägergruppen wie auch diemittleren und kleinen Familienunternehmen. Der bpa Arbeitgeberverband tritt fürdie tarif- und arbeitsmarktpolitischen Interessen von aktuell mehr als 4.000Mitgliedsbetrieben ein, die über 190.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der bpaArbeitgeberverband wurde 2015 von Einrichtungen und Diensten der privatenArbeitgeber in der Altenpflege, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/bpa_agvPressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118969/4501062OTS: bpa ArbeitgeberverbandOriginal-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell