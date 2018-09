Georgensmünd-Rittersbach (ots) -Schon seit 2009 setzt die Metzgerei Claus Böbel aus Rittersbach(südlich von Nürnberg) bei der Vermarktung ihrer Fleischprodukte aufUnterhaltung und Wissen, so z.B. mit einer Bratwurst-Erlebnis-Kücheund verschiedenen Events rund um die fränkische Spezialität. Ab EndeSeptember erweitert Böbel dies nun um eine Bratwursterlebniswelt.Dazu wurde ein der Metzgerei benachbarter Landgasthof aufwendigrestauriert und zum Bratwusthotel umgebaut.Besucher erwartet in der Bratwursterlebniswelt ein buntes Programmaus Gastronomie "WurstErlebnis-Events" und Themenzimmern. Im neueröffneten "Bratwurstaurant" unter dem fränkischen Motto"Broudwuarschd - sunnsd nix!" können Gäste aus einer Vielzahl vonBratwurstgerichten auswählen. Die bewusst überschaubar gehalteneGaststube lädt zu Austausch und Unterhaltung ein und ermöglicht es,die Aktivitäten in der integrierten Bratwurstküche live mitzuerleben.Im selben Gebäude befinden sich auch zwei Tagungsräume und siebenGästezimmer, welche jeweils liebevoll mit Bezug zum Thema Bratwursteingerichtet und gestaltet wurden. Schlafen unterm Bratwursthimmel(=verpackte geräucherte Bratwurst überm Bett) bzw. auf der Bratwurst(=Nackenrolle im Bratwurstdesign).Im ganzen Hotel lebt mit den Gäste, welche mitgestalten dürfen:Das "Gästebuch" ist eine Wand mit Schultafellack. Die Tapeten imZimmer dürfen bemalt/beschrieben werden. Rezepte, Geschichten undBilder zur Bratwurst werden an die Zimmerwände gepinnt."Wir wollen die fränkische Bratwurst erlebbar machen und mit derganzen Welt verknüpfen", so Claus Böbel, der das ländlicheFamilienunternehmen seit 10 Jahren führt. Zielgruppe der neuenErlebniswelt sind sowohl interessierte Privatpersonen aus aller Weltals auch Firmen, welche den Besuch als Eventangebot für Mitarbeiteroder internationale bzw. ortsfremde Kunden nutzen können. Durchdigitale Vermarktungsstrategien, Markenbildung und den Ausbau zurErlebnisgastronomie ist es der Metzgerei Böbel in den letzten Jahrengelungen, das Schicksal vieler vergleichbarer Landmetzgereienabzuwenden und den abgelegenen Standort Rittersbach zu kompensieren.Zusätzlich zum regionalen, stationären Handel baute der Betrieb einumfangreiches Online-Geschäft auf und damit den Zugang zumüberregionalen und internationalen Markt. Für seine Leistungen inVermarktung und Digitalisierung wurde Claus Böbel mehrfachausgezeichnet.BITTE VORMERKEN: Pressetag mit Bratwurstevent, Führung undoptional einer kostenlosen Übernachtung im "Bratwursthotel": 04.Oktober ab 15 Uhr. Anmeldung bis 02. Oktober an info@umdieWurst.de.Pressekontakt:Bratwursthotel - Metzgerei BöbelHerr Claus BöbelRitterstraße 991166 Georgensgmünd-Rittersbach09172-488info@umdieWurst.dewww.Bratwursthotel.deOriginal-Content von: Metzgerei Böbel, übermittelt durch news aktuell