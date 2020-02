Mettler-Toledo: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mettler-Toledo International":

An der Heimatbörse New York notiert Mettler-Toledo per 12.02.2020, 08:09 Uhr bei 779.85 USD. Mettler-Toledo zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mettler-Toledo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mettler-Toledo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Mettler-Toledo führt bei einem Niveau von 21,47 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,48 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Mettler-Toledo wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 4 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mettler-Toledo vor. Das Kursziel für die Aktie der Mettler-Toledo liegt im Mittel wiederum bei 676,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 780 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -13,25 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Mettler-Toledo insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Mettler-Toledo mit einer Rendite von 18,85 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,47 Prozent. Auch hier liegt Mettler-Toledo mit 6,38 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.