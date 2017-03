Metsä Wood: Temporäre Markthalle aus Holz zieht alle Blicke auf sich

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) -Das markante neue Bauwerk in Östermalm, einem Stadtbezirk vonStockholm, wurde eigentlich als Übergangslösung gebaut, während diealte Markthalle renoviert wird. Niemand konnte erahnen, dass sichdiese "Holzkiste" so großer Beliebtheit erfreuen und sogar denrenommiertesten Designpreis in Schweden gewinnen würde.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8058951-ostermalm-temporary-wooden-market-hall/Die alte Markthalle, die 1886 erbaut wurde, ist für ihreprestigeträchtige Geschichte bekannt. 2012 musste dieser bekannte undbeliebte Treffpunkt in Stockholms schönstem Bezirk jedoch einerumfassenden Renovierung unterzogen werden. Deshalb schrieb die Stadtdas Sanierungsprojekt öffentlich aus und die ansässigen Händler derMarkthalle mussten für einige Jahre umsiedeln.Als Übergangslösung wurde ein temporäres Gebäude ausKerto®-Furnierschichtholz von Metsä Wood gebaut, in dem das gesamteAngebot der alten Markthalle weiterhin unter einem Dach zur Verfügungsteht . Wenn das Gebäude nicht mehr benötigt wird, kann es einfachabgebaut und an anderer Stelle wiederaufgebaut werden.Ein temporäres Bauwerk aus 100 % zertifiziertem HolzDas Architekturbüro Tengbom nahm die Herausforderung dieseraußergewöhnlichen Umstände an: Im Zuge des Sanierungsvorhabensentwarf Tengbom das Konzept eines temporären modularen Gebäudes ausHolz, das neben der alten Halle errichtet werden konnte. DasArchitekturbüro wollte eine nachhaltige Bauweise fördern und deshalbwar Kerto-Furnierschichtholz die ideale Wahl."Die Standardlösung für ein temporäres Gebäude wäre ein großesZelt mit einem Aluminium- oder Stahlrahmen gewesen. Diese Lösunghätte aber gar nicht zu der prestigeträchtigen Geschichte derMarkthalle gepasst. Und genau die galt es zu bewahren", soHauptarchitekt Mark Humphreys.Die temporäre Markthalle setzt sich aus einer interessantenKombination aus Holz, Glas und Kunststoff zusammen. Alle dieseMaterialien sind leicht, einfach zu bearbeiten und kostengünstig.Somit sind sie die perfekte Wahl für eine vorübergehende Nutzung.Obwohl das architektonisch sehr anspruchsvolle Gebäude bei nähererBetrachtung etwas provisorisch aussieht, wurde das Ziel erreicht: Diepreiswerten Baumaterialien vermitteln trotzdem den Eindruck von Glanzund Bedeutung - genauso wie die Gebäude in der Umgebung.Innovative und brandsichere Konstruktionen mitKerto-FurnierschichtholzDie Dachstruktur des Gebäudes setzt sich aus einerGitterkonstruktion bestehend aus Brettschichtholz-Säulen undKerto-Balken zusammen. Diese Konstruktion sorgt für eine robuste aberleichte Form, die weniger Material benötigt. Das Dach über dem Gitterist mit Sperrholz verkleidet und verfügt über eine schalldämmendeIsolierung aus Holzfaser. Die Akustik ist einer der erfolgreichstenAspekte dieses Projekts.Der im Gebäude verwendete mehrkanalige Kunststoff enthält vieleLufttaschen und verleiht dem Material eine sehr gute Isolierung. DieKunststoffteile wurden vollständig vorgefertigt und sind luftdicht,wasserundurchlässig und natürlich gedämmt. Bei den Fenstergläsernwurde Isolierglas verwendet.Eine Brandschutzbehandlung der Holzteile sorgt fürBrandschutzsicherheit in der temporären Markthalle. Die Balken wurdenvor Ort mit einer transparenten feuerhemmenden Beschichtung behandeltund das Sperrholz der Schreibtische und Böden wurde einer ähnlichenBehandlung unterzogen. Die Stockwerke und Säulen wurden bis zu einerHöhe von drei Metern mit Gipskarton beplankt.Das temporäre Bauwerk ist eine AttraktionDie temporäre Markthalle in Östermalm wurde zu einem hellen,strahlenden, modernen und einladenden Treffpunkt mit Geschäften undRestaurants. Dank längerer Öffnungszeiten konnten neue Besuchergewonnen werden, ohne die alten zu verlieren. Aktuell liegen dieBesucherzahlen der Markthalle bei 55.000 Menschen pro Woche. ImVergleich zur alten Markthalle entspricht dies einer Steigerung vonfast 100 %.Die Sanierungsarbeiten in der alten Markthalle werden 2018abgeschlossen. Stockholm könnte dann das temporäre Gebäude an einemanderen Ort weiterverwenden oder es einfach verkaufen - so oder so,das Gebäude bleibt erhalten.Erleben Sie den Bau der temporären Markthalle in Östermalm unter:http://www.metsawood.com/references/Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/rNdxRwLzNsG-Metsä Wood stellt wettbewerbsfähige und umweltfreundlicheHolzprodukte für die Baubranche, industrielle Kunden undVertriebspartner her. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischemHolz, einem nachhaltigen Rohstoff von höchster Qualität. DerJahresumsatz betrug 2016 0,5 Milliarden Euro und wir beschäftigenetwa 1.500 Mitarbeiter. 