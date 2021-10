Metsä Wood: Neue Hybrid-Sandwich-Elemente aus Beton und Holz

Helsinki, Finnland (ots/PRNewswire) -Der Hybridbau ermöglicht Bauunternehmen ein nachhaltigeres Bauen ohne Abweichungen von ihren derzeitigen Konstruktionsweisen. Metsä Wood und seine Partner haben ein Hybrid-Sandwich-Wandelement entwickelt, das eine wichtige Neuerung im Bau mit vorgefertigten Elementen darstellt. Die Innovation ist eine Kombination von Beton mit Kerto® LVL. Das geringere Gewicht der hybriden Sandwich-Wandelemente erwies sich bei dem ersten Bauprojekt im Sägewerk Rauma als ein wesentlicher Vorteil.Hybridbau steigert die NachhaltigkeitSkanska, das Bauunternehmen des neuen Sägewerks Rauma von Metsä Fibre, hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2045 weltweit klimaneutral zu werden."Wir sind stets an neuen, innovativen Lösungen und Partnerschaften interessiert. Die Verwendung dieser Hybrid-Sandwich-Elemente im neuen Sägewerk Rauma ist ein ausgezeichnetes Beispiel für diese Art der Zusammenarbeit. Die Hybrid-Elemente reduzieren die erforderliche Betonmenge und sind zudem leichter als herkömmliche Elemente", sagt Ilkka Romo, Direktor für Produktivität und Qualität bei Skanska.Romo glaubt, dass der Holzbau im Laufe der nächsten Jahre wachsen wird, und sieht bereits jetzt eine erhöhte Nachfrage. Derzeit werden mögliche Bauweisen des Holzbaus sowie ihre Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung und Kundenwünsche geprüft.Einfache Produktion der ElementeDen tragenden Kern des Hybrid-Sandwich-Wandelements bildet eine Platte aus Kerto® LVL-Furnierschichtholz, auf das anschließend eine Dämmschicht und eine Lage aus Stahlbeton aufgebracht wird."Nachdem anfängliche Herausforderungen bewältigt waren, war die Produktion der Hybrid-Sandwich-Wandelemente so einfach wie die von Sandwich-Elementen aus Beton. Das erfolgreiche Ergebnis war der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern und deren umfangreichem Know-how zu verdanken", sagt Satu Lipsanen, CEO von Lipa-Betoni.Reibungsloser Einbau der Hybrid-Sandwich-Elemente auf der BaustelleDer Einbau der Hybrid-Sandwich-Wandelemente für das erste Geschoss des Gebäudes mit einer Fläche von 100 m2 dauerte fünf Stunden."Die Montage der Hybrid-Sandwich-Wandelemente verlief ähnlich wie bei herkömmlichen Sandwich-Elementen aus Beton. Da die Hybrid-Sandwich-Wandelemente leichter als traditionelle Sandwich-Elemente sind, konnten wir für die Montage einen leichteren Kran verwenden. Bei einem großen Bauprojekt kann das leichtere Gewicht Einsparungen ermöglichen", meint Petri Puputti, Construction Manager, Skanska.Das Gebäude für Stammsortierung wird bis Ende 2021 fertiggestellt werden und die Arbeiten am Sägewerk sollen im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein.Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/_HmGnGStqxc5Lesen Sie den gesamten Artikel über das innovative Hybrid-Sandwich-Element (https://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/Innovative-hybrid-sandwich-wall-element.aspx?utm_source=pr&utm_campaign=hybrid_element).Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Woodtel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.comMetsä Woodwww.metsawood.comMetsä Wood ist einer der führenden Hersteller von Holzwerkstoff-Produkten in Europa. Wir verarbeiten wertvolles Rundholz zu umweltfreundlichen Produkten für die Bau- und Transportindustrie; beides sehr wichtige Geschäftsfelder der Zukunft. Unsere Hauptprodukte sind Kerto®-Furnierschichtholz, Birken- und Fichtensperrholz sowie weiterverarbeitetes Schnittholz. Materialeffiziente Holzprodukte speichern Kohlenstoff und spielen bei der Bekämpfung des Klimawandels eine wichtige Rolle.Unser Umsatz belief sich 2020 auf etwa 0,4 Milliarden Euro und wir beschäftigen rund 1.600 Mitarbeiter. Metsä Wood ist Teil von Metsä Group.Folgen Sie Metsä Wood auf: Twitter (https://twitter.com/metsawood) | Facebook (https://www.facebook.com/metsawoodglobal/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/metsa-wood) | Instagram (https://www.instagram.com/metsawood_global/) | Pinterest (https://fi.pinterest.com/metsawood/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1658260/2_hybrid_element.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1658760/Mets__201_Logo.jpgOriginal-Content von: Metsä Wood, übermittelt durch news aktuell