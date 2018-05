Metropolis TechTrust OÜ CEO Aleksandar Smiljanic über Future Core Technologies

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hannover/Tallinn (ots) - Im Interview mit Kapitalerhöhungen.despricht Aleksandar Smiljanic, CEO der Metropolis TechTrust OÜ (MTT)aus Estland, über die Besonderheiten und Vision des neuen VentureCapital Unternehmens.Der Fokus von MTT ist auf sogenannte Future Core Technologiesgerichtet, die unsere Zukunft verändern werden. Mit Sitz in Tallinnhaben die Spezialisten des Unternehmens Zugang zu innovativeTechnologieunternehmen, die sich am europäischen Hightech-Standortansiedeln."In unserem MTT-Team haben wir international erfahreneSpezialisten versammelt, die langjährige Erfahrung in unserenKernbereichen Hightech und Fintech, sowie ein hervorragendes Gespürfür Zukunftsmärkte, Zukunftstechnologien und Trends haben", soSmiljanic und weiter: "Die MTT-Strategie hat zum Ziel, wertschöpfendeTechnologien zu entwickeln, zu optimieren oder zusammenzuführen, umunser aller Leben leichter, sicherer und komfortabler zu machen."Das Unternehmen hat sich im Rahmen des Aufbaus für die Aufnahmevon Fremdkapital entschieden und Smiljanic nennt dazu weitereDetails: "Aus diesem Grund haben wir mit unserem Kapitalmarktpartner,der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE, deren Finanzvorstand auch beiuns diese Funktion übernommen hat, vereinbart, dass über eineLuxemburger Verbriefungsplattform, der SCHNIGGE Trust SA, einCompartment aufgelegt wird, welches wiederum ein Darlehen an die MTTweitergibt. Das Compartment bietet den Investoren eine mit bis zu 6%verzinste Inhaberschuldverschreibung an und unterliegt durch dasLuxemburger Verbriefungsgesetz einem Insolvenzschutz. Somit haben wirnach unserem besten Gewissen eine Struktur geschaffen, welche zumeinen den Investoren einen größtmöglichen Schutz bietet."Das vollständige Interview mit Aleksandar Smiljanic und weitereDetails zu dem Unternehmen und dem Investmentfokus finden Sie unter:www.kapitalerhoehungen.de/Exklusive-InterviewsPressekontakt:Apaton Finance GmbHEllernstr. 3430175 HannoverMario HoseGeschäftsführerTel.: +49 / 511 / 6768-731Fax: +49 / 511 / 6768-730E-Mail: m.hose[at]apaton-finance.deWeb: www.apaton.deOriginal-Content von: Apaton Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell