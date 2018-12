Metro will Real nur als Ganzes verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Metro -Chef Olaf Koch will eine Zerschlagung der zum Verkauf stehenden Supermarktkette Real verhindern.



"Teilangebote für Real berücksichtigen wir nicht", sagte Koch am Donnerstag während der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf. Der Plan sei nach wie vor, die Kette mit ihren 279 Märkten in Deutschland als Ganzes abzugeben. Der Konzernchef geht zudem davon aus, einen positiven Kaufpreis für Real erzielen zu können. Wertvoll machen die Kette unter anderem ihre 65 Immobilien, die noch im Besitz der Metro sind. Analysten schätzen deren Wert auf etwa eine Milliarde Euro.

Der Verkaufsprozess befindet sich Koch zufolge auf einem guten Weg. Zur genauen Anzahl der Bieter wollte sich der Konzernchef nicht äußern. Er sei aber nicht unglücklich über das Interesse, wie er betonte, das unter anderem auch von Investoren aus der Branche komme.

Das "Handelsblatt" hatte berichtet, es würden mindestens sechs potenzielle Käufer derzeit Einsicht in die Bücher von Real nehmen. Zu den Interessenten soll auch der Rivale Kaufland gehören./she/jha/