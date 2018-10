Metro von Russland und Real belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhändler Metro ist im abgelaufenen Geschäftsjahr von seinem Geschäft in Russland sowie von der Schwäche seiner Tochter Real gebremst worden.



Darüber hinaus schmälerten Währungseffekte den Umsatz, der 2017/2018 (Ende September) um 1,6 Prozent auf 36,5 Milliarden Euro sank. Flächenbereinigt wuchs die Metro um 0,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten sich ein wenig mehr erhofft.

Das wichtige Großhandelsgeschäft legte im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 1,3 Prozent zu. Die inzwischen zum Verkauf gestellte Supermarktkette Real verlor hingegen auf gleicher Fläche 1,7 Prozent an Umsatz, im vierten Quartal waren es sogar 4,1 Prozent. Die Hitzewelle habe die Warenverfügbarkeit temporär beeinträchtigt, hieß es.

Die Ergebniszahlen für das Gesamtjahr wird Metro erst im Dezember vorlegen. Erwartet wird seit der im April gesenkten Prognose eine leichte Steigerung des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda)./she/jha/