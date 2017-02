Metro und die Hauptversammlung!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Metro die Gemüter der Anleger. Denn hier scheint alles gut zu laufen. Besondere Risiken sind allerdings ebenso wenig in Sicht wie überragende Chancen. Was ist von Metro also zu erwarten?

Pläne verwirklicht! Nun, im Rahmen der Metro-Hauptversammlung hat der Vorstandsvorsitzende Olaf Koch seine Pläne erfolgreich durchsetzen können. Rückhalt gab ihm dabei sicher nicht zuletzt der bisherige Erfolg. Denn nicht umsonst hatte Metro im vergangenen Geschäftsjahr 2015/2016 das Ergebnis pro Aktie, vor Sonderfaktoren, auf 1,96 Euro steigern können und auch seine Nettoverschuldung auf 2,301 Mrd. Euro absenken können.

Umsatzentwicklung könnte besser sein! Bei all den Folgen gab es jedoch auch einen kleinen Wermutstropfen, denn gerade in der Umsatzentwicklung sah es bedeutend dünner aus. Hier blieb bei flächenbereinigter Berechnung gerade mal ein Plus von +0,2%.

Kommt jetzt die Aufspaltung? In Bezug auf die Zukunft der Metro steht ganz klar das Thema „Aufspaltung“ im Fokus, denn die Aufteilung wird vom Management als der nächste logische Schritt angeführt und scheinbar von der Mehrheit der Aktionäre angenommen.

Wie wird sich die Umsetzung der Pläne bemerkbar machen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse