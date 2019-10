Metro erreicht Umsatzziele

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Metro hat seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2018/19 erreicht.



Dank eines robusten Wachstums in Asien und Osteuropa stiegen die Erlöse per Ende September um 1,5 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Flächenbereinigt lag das Plus bei 2,4 Prozent, was innerhalb der vom Management gegeben Wachstumsprognose von 1 bis 3 Prozent lag. Positiv entwickelte sich weiterhin das Belieferungsgeschäft.

Dazu bei trug ein gutes viertes Quartal, in denen die Erlöse um 3,9 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro zunahmen, flächenbereinigt stiegen sie um 2,5 Prozent. Negative Währungseffekte belasteten das Wachstum. Die Zahlen fielen dabei etwas besser aus als von Analysten erwartet. Auch im Schlussquartal waren Asien und Osteuropa (ohne Russland) die Treiber, währenddessen das Geschäft im deutschen Heimatmarkt stagnierte. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) bekräftigte Metro./nas/fba