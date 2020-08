Metro: Die Woche beginnt mit einem positiven Signal

Seit Mitte Juni kämpfen Bullen und Bären bei der Metro-Aktie um die Vorherrschaft am 50-Tagedurchschnitt. Dieser ist mittlerweile in eine nahezu horizontale Lage übergegangen und verläuft momentan bei 8,44 Euro. In der vergangenen Woche notierte der Kurs zwar oberhalb des gleitenden Durchschnitts, näherte sich diesem aber immer weiter an.

Ein Rückfall unter diese wichtige Unterstützung musste daher für die neue Woche ...



