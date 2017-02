Metro: Wie war die Hauptversammlung?

Liebe Leser,

bei der Metro-Hauptversammlung konnte der Vorstandsvorsitzende Olaf Koch seine Pläne erfolgreich durchsetzen. Dazu beigetragen hat wahrscheinlich auch der bisherige Erfolg. So konnte Metro im vergangenen Geschäftsjahr 2015/2016 das Ergebnis pro Aktie (vor Sonderfaktoren) auf 1,96 Euro steigern. Die Nettoverschuldung konnte auf 2,301 Mrd. Euro gesenkt werden. Bei der Umsatzentwicklung sah es karger aus, da blieb ein Plus von gerade einmal +0,2%, und das auch nur bei flächenbereinigter Berechnung.

Metro: Aufteilung der nächste logische Schritt?

Doch mehr als die Vergangenheit interessiert an der Börse bekanntlich die Zukunft. Und im Fall der Metro steht in Bezug auf die Zukunft das Thema „Aufspaltung“ im Interesse der Anleger(innen). Die Aufteilung sei der nächste logische Schritt, so hieß es von Seiten des Metro Managements. Und die Mehrheit der Aktionäre folgte dieser Argumentationskette des Metro-Vorstands.

Den Vorstandsvorsitzenden Olaf Koch wird es gefreut haben. Dessen Rede und Präsentation während der Metro-Hauptversammlung kam damit bei den Anteilseignern offensichtlich gut an. Es bleibt nun abzuwarten, ob es mit der Umsetzung dieser Pläne glatt laufen wird und diese letztlich auch im Sinne der Aktionäre sein wird.

