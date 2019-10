Metro: Verkauf von China-Geschäft bringt 1 Milliarde Cash

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wie am Freitag berichtet, verkauft die Metro AG (WKN: BFB001) ihre „gesamte indirekte Beteiligung an Metro China“ an den führenden chinesischen Einzelhändler Wumei. Die Transaktion bringt der Metro AG einen Netto-Mittelzufluss von rund 1,0 Milliarde Euro. Zusätzlich wird Metro künftig an der Wumei-Tochter beteiligt sein. In China besitzt Metro mit 96 Wholesale-Märkten fast so viele Standorte wie in Deutschland (103) und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung