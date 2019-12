Metro: Supermarkt-Riese Real vor Verkauf – Geldregen winkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Die SB-Warenhauskette Real steht kurz vor dem Verkauf. Wie die Metro AG (WKN: BFB001) am Donnerstag mitteilte, wurde eine wichtige Hürde genommen.

Die Metro AG befindet sich seit geraumer Zeit in einer Neufokussierung und stellt Geschäftsbereiche auf den Prüfstand. Zu den Konzernbereichen, die zur Disposition gestellt werden, gehören die SB-Warenhaustochter Real. Diese will Metro so schnell wie möglich loswerden. Der Real-Verkauf sei ein „wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen ...





