Metro: Spannend, spannend!

Zu Wochenbeginn war es bei der Aktie der METRO AG (kurz „Metro“) äußerst spannend. Der Kurs der Metro-Aktie schoss am Montag im Xetra-Handel im zweistelligen Prozentbereich nach oben. Was war bzw. ist da los? Nun, es gab Neuigkeiten vom Metro-Großaktionär Haniel. Von dort hieß es, dass 7,3% der Metro-Stammaktien im eigenen Besitz an die „EP Global Commerce GmbH“ verkauft werden sollen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.