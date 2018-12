Metro: Nur einer bitte!

Der deutsche Handelsgigant Metro will sich fortan komplett auf das Geschäft rund um den Großhandel fokussieren – und hierfür die Einzelhandelskette Real loswerden. Nun kündigte Metro-Boss Olaf Koch an, keine Rosinenpickerei von Seiten einzelner Investoren zuzulassen. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit.

Koch will Real nur als Ganzes rausgeben

Demnach will Koch Real nur als Ganzes verkaufen. Nur einzelne Standorte werde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.