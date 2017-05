Metro: Kommt man auf der Zielgeraden jetzt doch noch ins Schwitzen?

Liebe Leser,

der Handelsgigant Metro hat große Pläne für die Zukunft. Im Detail: Metro-Boss Olaf Koch will den Konzern aufspalten – in einen Elektronikhändler und einen Lebensmittelbereich. Das Lebensmittelsegment, welches sich aus den Cash&Carry-Großmärkten sowie aus der Supermarktkette Real zusammensetzt, soll im Sommer vom restlichen Konzern abgetrennt werden. Übrig bleiben soll das Elektroniksegment um die bekannte Handelskette MediaSaturn, welches fortan in einer Holding mit dem Namen Cecenomy zusammengefasst werden soll. Das bereits Anfang 2016 bekanntgewordene Vorhaben soll bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein.

Erstmals getrennte Quartalszahlen

Wie nun einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen ist, legte der Konzern nun erstmals getrennte Quartalszahlen für beide Bereiche vor.

Während der Lebensmittelbereich Ertragszuwächse verzeichnen konnte, musste die Elektroniksparte Einbußen hinnehmen. Diese seien laut Unternehmensangaben vor allem auf den Umbau sowie diverse Rabatt-Aktionen zurückzuführen. Die positiven Zahlen des Lebensmittelsektors begründet der Konzern mit Einnahmen aus Immobilienverkäufen und positiven Wechselkurseffekten – insbesondere in Bezug auf den russischen Rubel.

Immerhin: Für die neue Cecenomy rechne man während des laufenden Geschäftsjahres 2016/2017 mit einem leichten Umsatzanstieg sowie einem marginalen Zuwachs beim EBIT vor Sonderfaktoren.

Kippt das Ganze noch?

Trotz der im Februar erteilten Zustimmung der Metro-Hauptversammlung wird die Aufspaltung nach wie vor von einigen Anteilseignern kritisch beäugt. Prominentestes Beispiel ist der Media-Saturn-Minderheitseigner Erich Kellerhals, der juristisch gegen das Vorhaben des Konzerns vorgeht. Hierzu hat das OLG Düsseldorf für den 22. Juni eine Anhörung festgelegt. Bei Metro geht man naturgemäß davon aus, dass der juristische Konflikt keine negativen Auswirkungen auf die Pläne des Konzerns haben wird.

Fest steht: Die kommenden Monate werden äußerst heiß – und dass nicht nur aufgrund der steigenden Temperaturen.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.