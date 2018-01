Metro: Kommt jetzt die Wende?

Liebe Leser,

die Metro AG startet die Silvesterraketen verspätet, dafür umso explosiver. Mit einem ordentlichen Plus wird das neue Jahr begrüßt und es scheint so, als könne sich die Aktie nun aus ihrem Seitwärtstrend, den sie schon seit Monaten in einer breiten Range von 16 Euro bis 18 Euro bedient, befreien.

Sollten Sie in den Wert investiert sein oder planen Sie in den nächsten Wochen ein Investition, dann beachten Sie bitte folgende drei wichtige Kennmarken:

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

15,99 Euro: Die Unterkante des Seitwärtskanals. Fällt die Aktie nachhaltig unter diesen Wert, kann ein Long-Szenario für die nächste Zeit ausgeschlossen werden. Deshalb sollten Anleger, die in die Aktie bereits investiert sind, hier einen Stopp-Loss in Betracht ziehen. Für potentielle Investoren winkt hier ein günstiger Einstiegskurs.

18,10 Euro: Die Oberkante des Seitwärtskanals. Ein schwungvolles Überschreiten dieser Marke mit einem Momentum von über 100 würde eindeutig den Bullen beste Chancen einräumen. Hier winken Nachkaufgelegenheiten bzw. ist die letzte Chance für einen Einstieg in den Bullenzug.

16,82 Euro: Die umkämpfte Linie von Bullen und Bären, die Unterstützung und Widerstand zugleich darstellt. Liegt der Kurs bei Wochenschluss über dieser Marke, sehen wir ein positives Szenario, darunter muss die Unterstützung bei 15,99 Euro als Rettungsanker halten.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.