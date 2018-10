Metro: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Für die Aktie Metro aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 09.10.2018, 18:30 Uhr, ein Kurs von 13,55 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Metro einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Metro jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Metro derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,52 EUR, womit der Kurs der Aktie (13,675 EUR) um +1,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,9 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,01 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Metro. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Metro damit 19,47 Prozent unter dem Durchschnitt (2,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Consumer Staples" beträgt -6,13 Prozent. Metro liegt aktuell 11,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".