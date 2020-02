Metro: Großaktionär glaubt an die Aktie!

Die Metro Aktie hat es in den letzten Wochen nicht mehr nach oben geschafft. Der Kursverlust setzt sich im neuen Jahr weiter fort und gewinnt mehr und mehr an Dynamik. Zu den ersten charttechnischen Kaufsignalen ist es nun bereits gekommen. Heute legt die Metro Aktie deshalb leicht zu und setzt zur Gegenbewegung an. Die Kaufsignale sind aber eher schwacher Natur und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



