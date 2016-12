Metro: Erneute Steigerung im Online- und Belieferungsgeschäft !

Liebe Leser,

die Metro hat im 3. Quartal weitere Fortschritte bei der Transformation des Konzerns erzielt und erneut den Umsatz im Online- und Belieferungsgeschäft gesteigert. So wuchs der Onlineumsatz bei Media Markt und Saturn um 34,7% und der Belieferungsumsatz bei Metro Cash & Carry um mehr als 15% auf einen neuen Rekordwert. Mit der Vereinbarung zur Übernahme des französischen Lebensmittellieferanten Pro à Pro baut die Metro ihre Marktstellung im Belieferungsgeschäft für gewerbliche Kunden aus.

Insbesondere Metro Cash & Carry und Media-Saturn setzen die positive Entwicklung der Vorquartale fort

Durch strategische Beteiligungen wie jüngst an Orderbird, Shore und der Deutschen Technikberatung schärft die Metro gleichzeitig den Fokus auf die Digitalisierung in der Gastronomie und auf Services im Bereich Unterhaltungselektronik. Der flächenbereinigte Umsatz der Gruppe stieg in den ersten 9 Monaten um 0,2% und lag im 3. Quartal auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei haben insbesondere Metro Cash & Carry und Media-Saturn die positive Entwicklung der Vorquartale fortgesetzt.

Durch Wechselkurseffekte belastet sank das operative Ergebnis der Gruppe vor Sonderfaktoren von 209 auf 154 Mio €. Nach erfolgreichem Abschluss der Analyse nimmt die geplante Aufteilung der Metro in 2 unabhängige Unternehmen konkrete Formen an. Die gesellschafts- und steuerrechtlichen Einzelheiten wurden geklärt. Der Aufsichtsrat stimmte den Plänen auf seiner außerordentlichen Sitzung zu. Seit dem 30. September ist das Unternehmen pro forma in zwei voneinander getrennte Einheiten geteilt.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse