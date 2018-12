Metro: Blick auf die neuen Zahlen! 

Bei der METRO AG weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab – insofern gab es bereits die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018. Demnach lag der Umsatz in dem Geschäftsjahr bei 36,5 Mrd. Euro – was ein Minus von 1,6% gegenüber dem Geschäftsjahr davor bedeutete. Als Grund dafür werden negative Wechselkurseffekte genannt. Der flächenbereinigte Umsatz sei hingegen etwas gestiegen (+0,7%), so hieß es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.