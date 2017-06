Metro: Die Aufspaltung im Blick!

Liebe Leser,

bei der METRO AG stehen gewaltige Veränderungen an – schließlich soll der Konzern aufgespaltet werden. Und das ist keine kleine Sache, schließlich handelt es sich hier um ein Unternehmen mit Hunderttausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diversen Tochtergesellschaften. Die Aufspaltung soll auf diese Weise erfolgen: Ein Bereich soll in Zukunft das Kerngeschäft METRO Cash & Carry sowie die Kette (Supermärkte) „Real“ umfassen, einschließlich – Zitat Metro: „Immobilien sowie die damit verbundenen Steuerungs- und Serviceaktivitäten“. Der zweite Bereich umfasst dann laut Plan diese Unternehmensbereiche:

Metro: Aus eins mach zwei?

Der zweite Bereich wird „Consumer Electronics Bereich“ genannt. Da wundert es nicht, dass dieser Teil aus der „Vertriebslinie Media-Saturn inklusive der für den fortgeführten Bereich relevanten Holdingfunktionen“ bestehen soll. Diese Aufteilung würde die großen Teile der Metro sachlich sinnvoll trennen. Bisher sind die Börsianer aber nicht gerade begeistert, um es einmal so auszudrücken. Auf Jahressicht liegt die Metro-Aktie gerade einmal rund 2% im Plus – zum Vergleich: Der DAX hat es im gleichen Zeitraum auf rund 24% Plus geschafft.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.